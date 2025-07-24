Bakan Yumaklı: 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik (3)

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 personelin şehit olmasıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Orman yangının etkili olduğu Sarıcaova köyündeki yüksek bir tepeden alınan 10 şehidin cenazesi, ambulanslarla köyden çıkarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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