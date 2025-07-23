Orman yangınında şehit olanların yanından son ayrılanlardan OBAK ekip lideri Ercan Temel:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.