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        Haberler Magazin Ünlülerden acı paylaşım: Başımız sağ olsun- Magazin haberleri

        Ünlülerden acı paylaşım: Başımız sağ olsun

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Acı kaybın ardından birçok ünlü isim sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:29
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında; 5'i orman işçisi, 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 kişi şehit oldu.

        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit Haberi Görüntüle

        Acı haberin ardından birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getiren paylaşımlarda bulundu.

        Hülya Koçyiğit: Eskişehir'deki yangında, alevlerin ortasında görev başındayken hayatını kaybeden 10 orman işçimizi rahmetle anıyorum. Bu kaçıncı yangın, kaçıncı acı, kaçıncı yürek yangını? Her seferinde "Bir daha olmasın" diyoruz... Ama yine yanıyor ormanlar, yine gidiyor canlar. Toprak, ağaç, insan... Hepsi küle dönüyor! Alevlerin ortasında kalan 10 emekçi orman işçisi, görevlerini yaparken hayatlarını kaybetti. Onlar sadece ağaçları değil, hepimizin geleceğini koruyordu.

        Arkalarında tarifsiz bir acı ama aynı zamanda büyük bir iz bıraktılar. Dualarımız şehitlerimiz için... Dualar rüzgârla savruluyor, alevlerin arasına... İçimizde bir yangın, unutulmaz bir iz kaldı. Bütün milletimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun.

        Ebru Gündeş: Yangın başlı başına bir acı, onunla birlikte kaybettiklerimiz ise çok daha büyük bir acı... Eskişehir’de kaybettiğimiz emekçilere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

        BKM: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın felaketine müdahale sırasında hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT mensubu 10 kahramanımız için Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

        Yangın bölgelerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; görev başındaki tüm ekiplere güç, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Yılmaz Erdeoğan: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın felaketine müdahale sırasında hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT mensubu 10 kahramanımız için Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

        Yangın bölgelerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; görev başındaki tüm ekiplere güç, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Derya Uluğ: Yüreğimiz yandı, içimiz parça parça... Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerle mücadele ederken şehit olan 11 orman işçimizin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

        Tarkan: Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerine çok üzüldüm, içim yandı. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.

        İbrahim Tatlıses: Eskişehir'de çıkan büyük orman yangınında, doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için canla başla mücadele eden 10 kahramanımızı kaybettik. Görev başında şehit düşen orman emekçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum.

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        Kerem Aktürkoğlu: Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yangının en kısa zamanda kontrol altına alınması en büyük dileğim, çok üzgünüm.

        Yasemin Sakallıoğlu: Eskişehir’de orman yangınını söndürmeye çalışırken alevler arasında kalan 10 orman işçisi hayatını kaybetti. Ne söylesek, o işçilerin ailelerinin yaşadığı acıyı dindirmeye yetmez. Önce ailelerine ve sevenlerine, sonra da ülkemize başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm.

        Mine Tugay: 10 insanımızı kaybettik... Hepimizin başı sağ olsun. Yaralı görevlilere acil şifa diliyorum. Şahsi fikrim, artık Afet Bakanlığı kurulmalı.

        Yasemin Tatlıses: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, hem de çok. 10 can göz göre göre gitti, kalbim dondu. Başımız sağ olsun...

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        Burcu Kara: Çok üzgünüm... Mekânınız cennet olsun.

        Nükhet Duru: Eskişehir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden orman işçilerine ve AKUT gönüllülerimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.

        Seda Sayan: Başın sağ olsun Türkiye'm

        Ziynet Sali: Yüreğimiz yanıyor... Eskişehir’de görev başında hayatını kaybeden itfaiye ve AKUT kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu büyük acıyı tüm kalbimle paylaşıyorum.

        Hakan Altun: Eskişehir'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren orman işçileri ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve daha fazla can kaybının yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

        Ajda Pekkan

        Serdar Ortaç

        Giray Altınok

        Hasan Can Kaya

        İbrahim Büyükak

        Cemre Baysel

        Ezgi Mola

        Serkay Tütüncü

        Mert Fırat

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        Birce Akalay

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