Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki yangında alevler arasında kalan ormancıların görüntüleri ortaya çıktı

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında bulunduğu ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki yangında alevler arasında kalan ormancıların görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında bulunduğu ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün çıkan yangınla mücadele eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Çetin ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın da aralarında bulunduğu bir grup ormancı, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevlerin arasında kaldı.

        Telsizden ekip arkadaşlarına anons geçen grup, yangın söndürme helikopterinin su atmasıyla alevlerden yara almadan kurtuldu.

        Alevlerin grubun etrafını sarmasıyla yaşanan telaş, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        - "Yeşil Vatan'ı korumak için elimizden geleni yapacağız"

        Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş, AA muhabirine, 11 yıldır kurumda görev yaptığını söyledi.

        Dün sabah saatlerinde Seyitgazi'de yangın çıktığı haberini aldıklarını anlatan Düzdaş, şöyle devam etti:

        "Biz de hemen aracımıza binerek buraya intikal ettik. Ayrıca Afyonkarahisar'dan iş makineleri de geldi. Yangın mahalline ilk geldiğimizde burada yol yoktu. Bölge Müdürümüz dozerle şerit açtırdı. Arazözlerimizle gelip yangına müdahale ettik. Yangın, örtü yangını olarak devam ediyordu."

        Düzdaş, bu sırada rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevlerin üzerlerine geldiğini, aniden yangının ortasında kaldıklarını dile getirdi.

        Hemen telsizden ekip arkadaşlarına anons geçtiklerini ifade eden Düzdaş, "Çok büyük tehlike atlattık. Helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere su attı. Ayrıca TOMA'lar da yardımcı oldu. Arazözümüzü 4-5 saniyeyle kurtardık. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

        Düzdaş, kendilerinin kamuoyunda "ateş savaşçıları" olarak bilindiğinin hatırlatılması üzerine, "Yeşil Vatan'ı korumak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza her daim özverili bir şekilde, yorulmadan, bıkmadan devam edeceğiz." dedi.

        Bu arada, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesinin "Değişime Açık Öğretim" kampanyası tanıtıldı
        Anadolu Üniversitesinin "Değişime Açık Öğretim" kampanyası tanıtıldı
        Eskişehir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakala...
        Eskişehir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakala...
        Eskişehir'deki orman yangını 2'nci gününde
        Eskişehir'deki orman yangını 2'nci gününde
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor