Eskişehir'de hırsızlık yaptıkarı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde bir iş yerinden inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen İ.A, G.D. ile T.D'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan zanlıların çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.