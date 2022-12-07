AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Belediye Başkanı Kurt'a kapalı pazar eleştirişi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a mahallelere yapılması gereken kapalı pazar yerleriyle ilgili eleştiride bulundu.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, mevsim koşullarının ağırlaşması nedeniyle hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların zorluk yaşayacağını belirtti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 2019 Yerel Seçimleri öncesi mahallelere kapalı pazar yerleri yapılacağına dair söz verdiğini kaydeden Acar, "Bakın altını çizerek söylüyorum. Vaat etmişti, söz vermişti. Yani 'Bana oy verirseniz, beni belediye başkanı yaparsanız ben de sizlere kapalı pazar yeri yapacağım' demişti. Vatandaşlarımız kendisine teveccüh gösterdi ancak sayın Kurt bu teveccühe maalesef vaatlerini yerine getirmeyerek layık olamadı. Sürekli bahanelerin arkasına sığındı. Yeri geldi, 'engelleniyoruz' dedi. Yeri geldi, pandemiyi bahane etti. Ama hiçbir zaman çözüm odaklı olamadı. Acil eylem planı hazırlayamadı ve vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulamadı." ifadesini kullandı.

Vatandaşların sesi olarak Kurt'u gerek Belediye Meclis Toplantılarında gerekse sosyal medyadan uyardıklarını ve yapması gerekenleri hatırlattıklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentilerini kendisine aktardık. Bütün bu uğraşlarımıza rağmen sırf göz boyamak için yaptığı birkaç kreşten başka kayda değer bir hizmetini maalesef göremedik. Sayın Kurt, pandemi artık bitti. Engellenmediğinizi, aksine vatandaşlarımıza hizmet için yapılacak her icraate destek olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı biliyorsunuz. Peki siz halen daha neyi bekliyorsunuz? 25 vaadinizden kaç tanesini gerçekleştirdiniz? Bu vaatlerinizi ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? 2024 Yerel Seçimleri için mi saklıyorsunuz? Bana bir fırsat daha verin bunları yapayım mı diyeceksiniz?"

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