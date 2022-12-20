ESKİŞEHİR (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, ısrarlı takip eyleminin ayrı bir suç haline gelmesiyle kadınlara yönelik koruma kalkanının daha da güçlendirildiğini belirterek, "Israrlı takiple ilgili bugüne kadar 6 bin 782 dosyada soruşturma açılmış, bu soruşturmalardan 2 bin 462'si kamu davası haline dönüşmüştür." dedi.

Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Israrlı Takip Çalıştayı"nın açılışında konuşan Birkan, gerçekleştiren eylemin niteliğine ve somut olayın özelliğine göre daha önce tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlar arasında değerlendirilen ısrarlı takip suçunu Türk Ceza Kanunu'nda ilk defa ayrı bir suç olarak tanımladıklarını söyledi.

Birkan, ısrarlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesinin, mağdurun okulunu, işini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olmasının ve hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesinin suçun nitelikli hali olarak kabul edildiğini anlattı.

Şiddet mağduru kadınların 6284 Sayılı Kanun ile korunduğunu ifade eden Birkan, şöyle konuştu:

"Israrlı takip eyleminin ayrı bir suç haline gelmesiyle kadınlara yönelik koruma kalkanı daha da güçlendirilmiştir. Israrlı takiple ilgili bugüne kadar 6 bin 782 dosyada soruşturma açılmış, bu soruşturmalardan 2 bin 462'si kamu davası haline dönüşmüştür. Temennimiz bunların hiç olmaması, bu davaların hiç açılmaması, bu tür eylemlerin yapılmaması yönündedir. Eskişehir'de de ısrarlı takip suçlarından açılan soruşturma sayısı 616 ve 214 kamu davası açılmıştır. Israrlı takip konusunda Eskişehir'de başsavcılığımız ve başsavcımız olmak üzere tüm devlet ve kamu görevlilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle çok ciddi bir çalışma yapılmıştır. Bu konuda da tekrar kendilerini tebrik ediyorum."

Birkan, iyi hal indirimi konusunda da düzenleme yapıldığını anımsatarak, söz konusu durumu takdiri indirim nedenlerinin belirlenmesinde kullanılacak kriterlerle sınırlandırdıklarını aktardı.

- "Kadına yönelik şiddetle mücadele en hassas olduğumuz konu"

Kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Birkan, şöyle devam etti:

"Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara da yönelik özel düzenleme yaptık. Bu kapsamda kasten yaralamak, ısrarlı takip, işkence, eziyet, çocukların istismarı suçlarından mağdur olan ve vekili bulunmayan kadınların istemeleri halinde baromuz tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesi sağlanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele en hassas olduğumuz ve tüm yönleriyle ele aldığımız konulardan bir tanesidir. Bakanlığımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek ve gerekli olan adımları atmak noktasında en ufak bir tereddüt göstermiyor."

Bakan Yardımcısı Birkan, tekrarlanan şiddet vakaları başta olmak üzere diğer tedbirlerin mağduru korumada yetersiz kalacağını değerlendirdikleri durumların olduğuna değinerek, "Bunlara ilişkin olarak da teknik yöntemlerle takip ve yeni elektronik kelepçe uygulamasına da başladık. Daha önce 15 ilde pilot olarak uygulanan elektronik kelepçe 2021 yılı ocak ayı itibarıyla tüm ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Artık ülkemizin tamamında şiddet vakalarının tekrarlanma riski gözetilerek şiddet failleri elektronik kelepçeyle izlenebilmektedir. Nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarında mahkemeler tarafından tedbir kararlarıyla birlikte teknik yöntemlerle takip kararları veriliyor. Böylece uzaklaştırma veya yaklaşmama kararlarını etkin bir şekilde takip ediyoruz." diye konuştu.

Suçun önlenmesi ve suçluların cezalandırılması dışında mağdurun korunması ve desteklenmesinin de Adalet Bakanlığının önemle ele aldığı konulardan olduğunun altını çizen Birkan, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psikososyal destek için tüm adliyelerde Acil Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduklarını bildirdi.

Birkan, kurdukları adli görüşme odalarında, mağdurun faille yüz yüze gelmeden korumasını sağladıklarını anlattı.

Kadın hakim sayısının 2002 yılında 1725 iken 2022'de 7 bin 106'ya çıktığına değinen Birkan, 2002 yılında 122 olan kadın savcı sayısının 2022'de 1223'e yükseldiğini vurguladı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya da kadına yönelik şiddetle mücadelede gerek mevzuat çalışmalarının yapılması gerekse ihtisaslaşmış birimlerin oluşturulması, bu birimlerin uzmanlaşmasına yönelik birçok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Israrlı Takip Çalıştayı'nın önemine dikkati çeken Gökkaya, "Zira burada, bu salonda bulunan ekip, Eskişehir ilinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında sahada bulunan ekiptir. Mevzuat anlamında ya da idari anlamda her ne yaparsak yapalım bu uygulamacıların elinde şekillenecek bir konu. Siz ne kadar bu yasal değişikliklere, ihtisaslaşmış birimlere sahip çıkarsanız bu mücadelede gerçekten anlamlı bir sonuç elde edilecektir." diye konuştu.

- "Caydırıcı sonuçlar ortaya koymaktadır"



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise ailenin toplumun temel taşı ve insanların huzur içinde bir arada yaşayacağı güvenli liman olduğuna işaret ederek, toplumun geleceği için aile ve kadının her türlü sarsıntıya karşı korunması gerektiğini dile getirdi.

Ailenin ve kadınların korunmasına yönelik geçmişten bugüne devletin önemli kararları hayata geçirdiğini hatırlatan Yeldan, şunları kaydetti:

"6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi en önemli adımlardan birisidir. Yine 7406 Sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu'nun birçok maddesinde kadınların suçlardan korunmasına yönelik düzenlemeler getirmiştir. Yapılan düzenlemeyle ilk defa Türk Ceza Kanunu'na ısrarlı takip suçu eklenmiş, bu düzenlemeyle birlikte özellikle kadına yönelik şiddet içeren fiiller henüz işlenmeden failin cezalandırılması, yeni suçların işlenmesi ve bunlara engel olunması amaçlanmıştır. Kanunun 6 aylık uygulamasının ilk neticelerine baktığımızda uyuşmazlığın ve olayın erken aşamasında yapılan etkili cezai ve idari tedbirlerin, suçların tekrarlanmasına ve şiddet döngüsünün sonlanmasına yönelik caydırıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar kısa sürede neticelenmeye başlamış, 616 ısrarlı takip suçunun soruşturmasının sadece 11'inde yeniden başvuru yapıldığı tespit edilmiştir."

Çalıştaya, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.

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