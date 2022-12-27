Eskişehir'de tartıştığı üniversite öğrencisini öldüren şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, silahlı kavgada üniversite öğrencisi genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta içkili mekan önünde 24 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada Egemen Rahmi Demircioğlu'nu (21) öldürdüğü gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Onur Ö'nün (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye gönderilen Onur Ö, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de internet sitesinden Demircioğlu için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimize Allah'tan rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.
- Olayın geçmişi
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta içkili mekan önünde Egemen Rahmi Demircioğlu ile Onur Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Onur Ö, tabancayla Demircioğlu'nu öldürmüştü.
Kavga sırasında hafif yaralanan Onur Ö, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.