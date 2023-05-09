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BBP Eskişehir milletvekili adayı Sarmaşık, seçim kampanyasını yapay zeka destekli yürütüyor

AA

BBP Eskişehir milletvekili adayı Sarmaşık, seçim kampanyasını yapay zeka destekli yürütüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Eskişehir milletvekili adayı Erkan Sarmaşık, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik kampanyasında "yapay zeka" teknolojisinden yararlandıklarını bildirdi.

Sarmaşık, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kampanya sürecinde kurgularını yaparken amaçlarını anlattıklarını söyledi.

İnsanların ilgisini çekmek amacıyla yapay zeka kullanarak bir sistem oluşturduklarını belirten Sarmaşık, "Bunların da etkisini fazlasıyla görmeye başladık. Bu da bizim seçim sürecinde yapay zeka ile sosyal medya ve internet ortamını en iyi şekilde kullanmamızı sağladı. İlgi ve tepkilerin en iyi şekilde gösterilebilir bir yer olduğunu çok net görmüş olduk. Bu noktada kendimizi başarılı görüyoruz." diye konuştu.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sarmaşık, insanları dinlediklerini ve sorularına ellerinden geldiğince cevap verdiklerini dile getirdi.

Erkan Sarmaşık, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 5 gün kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalardan ve halkın ilgisinden memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Seyitgazi, Çifteler, Alpu, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü'nü ziyaret ettik. Şehir merkezinde de halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Videolarımız sosyal medyada yayınlanmaya devam ediyor. Gençlerimizin bununla alakalı ilgisi ve güzel görüşleri oldu. Son dakikaya kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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