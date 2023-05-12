Mihalgazi ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği trafik ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde stant açan trafik ekipleri, uygulama noktalarında emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği konularında vatandaşlara bilgi verdi.

Trafik timleri tarafından açılan stantta, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri ise trafik denetimlerinde kullandıkları teknolojileri sergiledi.

Vatandaşlara bilgilendirici broşür ve dergiler de dağıtıldı.

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