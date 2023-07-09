62 yıllık tarifle "petifür" üretiyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de işletme sahibi iki kardeş, Fransız tatlısı olarak bilinen "petifür"üyle ünlü pastanelerindeki mamulleri, babalarından kalan 62 yıllık tarifle üretmeye devam ediyor.

Fransa'da pastacılığı öğrenen ustasının yanında meslek sahibi olan Ferit Parlak'ın 62 yıl önce Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde açtığı işletmede, 1961'den beri aynı tariflerle petifür (krema, hamur ve çikolatayla yapılan Fransız tatlısı), mozaik pasta ve nuga helva üretiliyor.

Günlük olarak inek, manda ve keçi sütünden imal edilen petifürlerin malzemeleri, yıllardır aynı tedarikçilerden temin ediliyor.

- "62 yıldır aynı kaliteyi devam ettiriyoruz"

Babalarının emekli olduğu 1987'den bu yana iki kişi çalışan İsmail Parlak ile kardeşi Murat Parlak, her sabah saat 06.00'da kapılarını açtıkları pastanede üretime başlıyor.

İsmail Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından miras kalan işletmede 55 yıldır çalıştığını anlattı.

İnsanlara lezzetler sunmak istediklerini, 40 yıllık müşterilerinin olduğunu belirten Parlak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelerek petifürlerimizden alan müşterilerimiz var. Rahmetli babamızın yolundan gitmeye çalışıyoruz ve aynı kaliteyi devam ettiriyoruz. İşletmemiz, petifirüyle biliniyor. Petifür, kendine has özellikleri olan bir tatlı. 1961'de nasıl yapılıyorsa yine aynı şekilde yapıyoruz. İmalatta kullandığımız sütlerimizi 30 yıla yakın süredir aynı üreticiden temin ediyoruz. Yumurtalarımızı da 36 yıldır aynı kişiden alıyoruz." diye konuştu.

Ürünleri ilk günden beri aynı reçete ile yaptıkları için lezzetinin aynı olduğunu dile getiren Parlak, "Genç nesil de bizi tercih ediyor. Sosyal medya üzerinden görenler, petifürlerimizi tatmak istiyor. ABD'ye de ürünlerimizden gönderdik. Mamullerimiz katkısız olduğundan dolayı 3 gün içinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.