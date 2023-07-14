BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle yaptığı buğday hasadına ilişkin, "Bu yıl verim çok yüksek. Geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı kadar bir rekolte var." dedi.

Memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde traktör kullanan ve biçerdöverle buğday hasadı yapan Destici, hasat mevsiminin Türkiye, millet ve tüm çiftçiler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Destici, bu yıl hasadın Türkiye genelinde ve Eskişehir'de iyi geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz memnunuz. Köylümüz memnun. Yağışlardan, hasattan ve ürün verimliliğinden de memnunuz. Allah emeklerini zayi etmesin. Bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Özellikle pandemi döneminde ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük ki gıdada kendi kendinize yeten ülke olma durumundasınız. Eğer, Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin girişimleriyle tahıl koridoru anlaşması imzalanmamış olsaydı bugün buğday başta olmak üzere tahıl ürünlerinin fiyatları çok daha yükselecekti ve o zaman dışarıdan alma imkanınız da kalmayacaktı. Pandemi, savaş gibi kriz dönemlerinde gıdayı dışarıdan alma şansınız yok. Onun için en azından kendi kendinize yetecek seviyede olmanız lazım. Türkiye'de de bu var. Bu yıl verim çok yüksek. Geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı kadar bir rekolte var."

- "Biz 'karma eğitim kalksın' demiyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici, bir gazetecinin kız okullarının açılmasına yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusuna şöyle cevap verdi:

"Türkiye'de daha önce biliyorsunuz bu uygulama vardı. Yani, kız meslek liseleri, işte kız liseleri, erkek liseleri... Bunlar vardı. Karma eğitime geçildi. Biz 'karma eğitim kalksın, tamamen kızlar ayrı sınıflarda, erkekler ayrı okullarda okusun' demiyoruz. Ama biz diyoruz ki 'bir alternatif sunulsun.' Avrupa'da da var. Hala var. Yani sadece kızların gittiği ya da sadece erkeklerin gittiği okullar var. Yani bunlar kurulabilir. Milli Eğitim Bakanımız da zaten bu yönde bir açıklama yaptı. İsteyen veli çocuğunu nasıl okul tercihi yaparken isteyen imam hatip lisesine, isteyen diğer meslek lisesine, isteyen düz liseye gönderiliyor ya da başarı durumuna göre Anadolu ya da fen lisesine gidiyor. Burada da isteyen veli, çocuğuyla da konuşur, aile, çocuk, öğrenci bir karar verirler isteyen kız öğrenci sadece kızların gittiği okula gider. İsteyen karma okula gider. Bunun bu kadar büyütülmesi, abartılması ve sanki kız çocukları için özel bir okul açılırsa efendim işte laiklik elden gidiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilebilir bir şey değildir."

- "Darbeye ve darbecilere karşı net bir duruş sergiledik"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü. Hain FETÖ darbe girişimini ve bu darbeyi gerçekleştirenleri bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Darbeye karşı çıkarak hem darbeyi önleyen hem devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine sahip çıkma adına hayatını kaybeden 251 şehidimiz var. Şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Darbeler genelde milli iradeye karşı, tamamına yakını, milli iradeye karşı yapılmıştır. Milletin seçtiklerine karşı yapılmıştır. Büyük Birlik Partisi hem kendi kurulmadan önceki 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 1980 darbesi olsun bunların tamamına karşıdır. Hem de partimiz kurulduktan sonra ülkemizin yaşadığı 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası, en son 15 Temmuz hain darbe girişimine de net bir şekilde karşı durmuştur. Hatırlayın; 28 Şubat sürecinde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu 'namlusunu milletine döndürmüş olan tanka selam durmam' diyerek meydana çıkarak, darbeye karşı durmuştur. Biz de 15 Temmuz gecesi arkadaşlarımızla birlikte önce parti genel merkezimizde toplanarak darbeye karşı çıkışımızı duyurduk. Daha sonra da Kızılay Meydanı'nda genelkurmay önünde, darbeye ve darbecilere karşı net bir duruş sergiledik."

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisinin darbelerin, muhtıraların, darbe girişimlerinin tümünün karşısında olduğunu belirterek, "Milli iradenin yanındadır. Bundan sonra da aynı duruşunu bugün de yarın da sürdürmeye devam edecektir. Allah, bu ülkeye bir daha 1960, 1980 darbeleri gibi darbeler de, 28 Şubat postmodern darbesi gibi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi darbe girişimleriyle de ülkemizi milletimizi karşı karşıya bırakmasın. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin inşallah." şeklinde konuştu.