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        Bakanlar Uraloğlu ve Tekin, AK Parti Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan'ı kabul etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:09
        Bakanlar Uraloğlu ve Tekin, AK Parti Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan'ı kabul etti

        ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan'ı makamlarında kabul etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan, Bakanlar Uraloğlu ve Tekin ile Eskişehir'deki yatırım ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Dönmez ve Gürcan, Bakan Uraloğlu ile Seyitgazi-Kırka yolu, Alpu-Mihalıççık yolu ile Sarıcakaya ve Mihalgazi yollarının proje ve devam eden çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunup, başlamak üzere olan Kırka yolu ile ilgili de bilgi aldı.

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