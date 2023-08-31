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        Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Prof. Dr. Görenek'in eş başkanlığında Hollanda'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:54
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        Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Prof. Dr. Görenek'in eş başkanlığında Hollanda'da yapıldı
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        ESKIŞEHIR (AA) - Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eş başkanlığını yaptığı kongrede, inme riski bulunan atriyal fibrilasyonlu (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) hastalarda pıhtı önleyici ilaçların yararlarının da anlatıldığını bildirdi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Görenek, yazılı açıklamasında, Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nin 25-28 Ağustos'ta yapıldığını belirtti.

        Kardiyoloji alanında dünyanın en büyük kongresi olarak bilinen etkinliğe Avrupa'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden yaklaşık 22 bin kardiyoloji uzmanı, hekim ve sağlık çalışanının katıldığını aktaran Görenek, şu bilgileri verdi:

        "İnme riski taşıyan atriyal fibrilasyonlu hastalarda pıhtı önler ilaçların yararları bilinmektedir. Bununla birlikte bazen eşlik eden diğer sağlık sorunlarının olduğu kişilerde bu ilaçların nasıl kullanılması gerektiği kardiyolojide karar verilmesi gereken zor konular arasındadır. Böbrek yetmezliği bulunan, önceden kanaması olan, anjiyo ile aort kapağının değiştirildiği, biyolojik protez kalp kapağı takılmış hasta gruplarında pıhtı önler ilaçların nasıl kullanılması gerektiği Amsterdam'daki toplantıda konunun uzmanları tarafından ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda ayrıca bu özel hasta gruplarında da atriyal fibrilasyon varlığında pıhtı önler ilaçların kullanılması ile inme ve buna bağlı ölüm risklerinin azaltılabileceği, gerekli durumlarda pıhtı önleyici şemsiyelerden de yararlanılabileceği vurgulandı. Tedavinin her hastanın klinik özellikleri dikkate alınarak kişiye özel planlanması gerektiğinin üzerine duruldu."

        Prof. Dr. Bülent Görenek, İsveç'ten Prof. Cecilia Linde'nin de eş başkanlığında gerçekleştirilen kongreye İsviçre'den Prof. Jan Stefell, İngiltere'den Prof. Diana Gorog ve ABD'den Prof. George Dangas'ın konuşmacı olarak katıldığını sözlerine ekledi.

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