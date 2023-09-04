Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tepebaşı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Zanlı gözaltına alındı, zanlıya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 911,51 gram bonzai, 1228 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.