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        Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:48
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        Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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        Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tepebaşı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Zanlı gözaltına alındı, zanlıya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 911,51 gram bonzai, 1228 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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