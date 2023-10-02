AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Eskişehir milletvekilleri Dönmez ve Gürcan'a ziyaret AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ile bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez ve Gürcan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. yasama yılı açılışının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan ile buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, "Rabbim, hem memleketimize hem de Eskişehirimize hayırlı hizmet etmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan da "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak etmenin heyecan ve gururuyla, gazi Meclisimizin yeni yasama yılı çalışmalarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Reyhan ise AK Parti milletvekilleri Dönmez ve Gürcan'a başarılar diledi.