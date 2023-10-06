Eskişehir'de Kalabak su ücretine zam yapıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Kalabak su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.
Giriş: 06.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:07
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Kalabak su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.
ESKİ'den yapılan açıklamada, Kalabak suyunun 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren 17 lira 50 kuruştan satışa sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, kapıya ve eve teslim esasıyla çalışan "Alo Kalabak" hizmetinde ise bu fiyatın 23 liraya yükseltildiği ifade edildi.