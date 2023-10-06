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        Eskişehir'de Kalabak su ücretine zam yapıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Kalabak su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:07
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        Eskişehir'de Kalabak su ücretine zam yapıldı
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Kalabak su ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

        ESKİ'den yapılan açıklamada, Kalabak suyunun 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren 17 lira 50 kuruştan satışa sunulacağı belirtildi.

        Açıklamada, kapıya ve eve teslim esasıyla çalışan "Alo Kalabak" hizmetinde ise bu fiyatın 23 liraya yükseltildiği ifade edildi.

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