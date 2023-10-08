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        Eskişehir'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki Nazmi Önal, için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:41
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        Eskişehir'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki Nazmi Önal, için arama çalışması başlatıldı.

        Önal'ın Yörükakçayır Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

        İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve AFAD Gönüllerinden oluşan 50 kişilik ekip sevk edildi.

        Ekipler, Önal'ın mahallesinin yakın çevresinden başlayarak bölgede arama çalışması yürütüyor.

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