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        Sivrihisar'da firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:59
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        Sivrihisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunun firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        İlçede 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel saldırı"dan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. yakalandı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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