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        Eskişehir'de aracına standart dışı egzoz takan sürücülere toplam 24 bin 384 lira ceza

        Eskişehir'de "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:43
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        Eskişehir'de aracına standart dışı egzoz takan sürücülere toplam 24 bin 384 lira ceza
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        Eskişehir'de "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan 6 sürücüye toplam 24 bin 384 lira para cezası verildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, standart dışı bulunan 6 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

        Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan denetimde, 6 araçta da standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

        Sürücülere toplam 24 bin 384 lira idari para cezası verildi.

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