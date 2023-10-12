Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 şüphelinin Afyonkarahisar'dan Seyitgazi ilçesine, ellerinde bulundurdukları tarihi eser olarak değerlendirilen Roma dönemine ait sikkeleri ve tarihi objeleri satmak için müşteri aramaları üzerine çalışma başlattı.

        KOM ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 191 sikke, 15 yüzük ve 29 obje ele geçirildi.

        3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz
        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni y...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni y...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle...
        Beylikova Belediye Başkanı Alp "Fen Lisesi Kariyer Günleri"nde öğrencilerle...
        Anadolu'da kale yerleşimlerindeki en büyük sarnıçlardan biri gün yüzüne çık...
        Anadolu'da kale yerleşimlerindeki en büyük sarnıçlardan biri gün yüzüne çık...