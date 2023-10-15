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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile gezilebilecek

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 791 yıllık Ulu Cami, sanal turla ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:15
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile gezilebilecek
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        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 791 yıllık Ulu Cami, sanal turla ziyaret edilebilecek.

        Sivrihisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini herkesin erişebileceği bir platforma taşıyan sanal tur projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

        Atılan yenilikçi adımla dijital ortamda ziyaretçilere Sivrihisar'ın tarihini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Panoramik sanal tur projesi, Sivrihisar'ın tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini 360 derece görüntülerle sunarak kullanıcılarına gerçek bir ziyaret deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bu projenin aynı zamanda kültürel turizmin geliştirilmesine ve Sivrihisar'ın turizm potansiyelinin daha da artırılmasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Projeyle Eskişehir'in ilk ve tek dünya mirası olan ve Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'nin de sanal tur projesi ile gezilebileceği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin eşsiz mirasını herkesin görebileceği bir sanal platformda sunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Kentimizin ilk ve tek dünya mirası olan Sivrihisar Ulu Cami'miz ile birlikte diğer tarihi mekanları dijital ortamda ziyaret etmek isteyenler, artık sanal bir yolculuğa çıkabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

        Tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulan sanal tur projesine Sivrihisar Belediyesinin resmi web sitesi olan "sivrihisar.bel.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

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