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        Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:11
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        Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında 2 şüphelinin elinde bulunan Genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen beyaz renkli kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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