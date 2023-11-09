Eskişehir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin elinde bulunan Genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen beyaz renkli kadın figürlü büstü satmak isterken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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