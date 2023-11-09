Eskişehir'de "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

187 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada, 68 kullanılmayan köy evi, 2 metruk bina, 42 park, 53 sokak ve 45 işyeri denetlendi.

Çalışmada, 642 araç sorgulayan ekipler tarafından 2 aracın sürücüsüne 17 bin 767 lira trafik para cezası kesildi.

Bin 244 kişiyi Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçiren ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

Bir şüphelinin üst aramasında ise tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 15 fişek ele geçirildi.