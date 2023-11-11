Eskişehir'de çimento tankerinin altında kalan kişi öldü

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan adam, çimento tankerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Eskişehir-Alpu kara yolunun Alpu yönünde seyreden Y.S. idaresindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Çimento tankerinin altında kalan kişi, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi tespit edilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından ceset çimento tankerinin altından çıkarılarak cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, sürücü Y.S'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Ölen kişinin bilgisine ulaşılamayan ekipler, parmak izinden kimlik tespiti yapmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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