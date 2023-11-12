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        Eskişehir'de ambulans ekibi hayata döndürdüğü ilkokul öğrencisini evinde ziyaret etti

        Eskişehir'de öğrenim gördüğü ilkokulun bahçesinde düşüp fenalaşarak kalbi duran 8 yaşındaki Serra Öykü Özdemir'i, yeniden hayata döndüren acil sağlık ekibi evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:36
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        Eskişehir'de ambulans ekibi hayata döndürdüğü ilkokul öğrencisini evinde ziyaret etti
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        Eskişehir'de öğrenim gördüğü ilkokulun bahçesinde düşüp fenalaşarak kalbi duran 8 yaşındaki Serra Öykü Özdemir'i, yeniden hayata döndüren acil sağlık ekibi evinde ziyaret etti.

        Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi'nde yaşayan Serdal ve Büşra Özdemir çiftinin çocuğu Serra Öykü Özdemir, 28 Eylül'de eğitim gördüğü Hürriyet İlkokulu bahçesinde koşarken düşerek fenalaştı. Okul idarecileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Servis ambulans ekibi, okula yaklaşık 4 dakikada ulaştı. Serra Öykü'nün kalbinin (arrest) durduğunu belirleyen paramedik Mahmut Peri, İlyas Demir ve Esra İnan, Özdemir'e ambulansta elektroşok cihazıyla müdahale etti.

        Kalbi yeniden çalıştırılan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serra Öykü ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Serra Öykü'nün burada yapılan kontrollerinde nadir görülen ve ani ölümlere yol açabilen kalp ritim bozukluklarından "Uzun QT sendromu" hastası olduğu belirlendi.

        5'i yoğun bakımda olmak üzere 21 gün hastanede tedavisi süren Serra Öykü'ye ameliyatla kalp pili takıldı.

        Sağlığına kavuşarak taburcu edilen Hürriyet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Serra Öykü Özdemir, yeniden okuluna gitmeye başladı.

        Özdemir'i yeniden hayata döndüren ambulans ekibi, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile birlikte evinde ziyaret etti. Küçük kız ziyarette paramedik ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri

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