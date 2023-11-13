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        Eskişehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:07 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:30
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        Eskişehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Çalışma kapsamında durdurulan bir araçtaki yabancı uyruklu 6 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Araç sürücüsü M.A'nın ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

        2 cep telefonu ve 1️ banka dekontuna el koyan ekipler, aracı da trafikten men etti.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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