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        Eskişehir'de 300 dilenciye işlem yapıldı

        Eskişehir'de 2023'ün ilk 10 ayında dilencilik yaptığı tespit edilen 300 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:20
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        Eskişehir'de 300 dilenciye işlem yapıldı
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        Eskişehir'de 2023'ün ilk 10 ayında dilencilik yaptığı tespit edilen 300 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliğinin kentte dilenenlere para verilmesini yasaklayan kararınca dilencilere yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda yılın ilk 10 ayında 300'e yakın dilenciye idari işlem uygulandığı, dilencilik yoluyla elde edilen 50 bin liranın da kamu kaynaklarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, buna yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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