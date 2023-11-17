Eskişehir'de 300 dilenciye işlem yapıldı

Eskişehir'de 2023'ün ilk 10 ayında dilencilik yaptığı tespit edilen 300 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliğinin kentte dilenenlere para verilmesini yasaklayan kararınca dilencilere yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yılın ilk 10 ayında 300'e yakın dilenciye idari işlem uygulandığı, dilencilik yoluyla elde edilen 50 bin liranın da kamu kaynaklarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, buna yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.