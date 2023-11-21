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        Eskişehir'de kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğretilecek

        Eskişehir Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesinin (AÜ) işbirliği ile hazırlanan "Eskişehir L Tipi'ne Kadın Eli Değdi: Bardakçı Zillisi ve Gökmendili Dokuması - Yok Olmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Yaşatma Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:52
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        Eskişehir'de kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğretilecek
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        Eskişehir Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesinin (AÜ) işbirliği ile hazırlanan "Eskişehir L Tipi'ne Kadın Eli Değdi: Bardakçı Zillisi ve Gökmendili Dokuması - Yok Olmaya Yüz Tutmuş Meslekleri Yaşatma Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş Seyitgazi ilçesi Bardakçı Mahallesi'ne ait Anadolu motifi Gökmendil ile Bardakçı zilisi dokuma tekniğinin öğretileceği belirtildi.

        Proje ile kadın hükümlülere meslek edindirilerek tekrar topluma kazandırılmalarının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Projenin paydaşları olarak Eskişehir Valiliği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi yer alırken aynı zamanda Seyitgazi Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi projeyi destekleyecek." ifadesi kullanıldı.

        Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açılacak dokuma atölyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli usta öğreticilerin kadın hükümlülere eğitim vereceği duyurulan açıklamada, eiitim alarak dokuma mesleğini edinen hükümlülerin üretime başlayıp ekonomik gelir elde etme imkanına erişeceği vurgulandı.

        Ayrıca açıklamada, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonu ile hazırlanan proje için Eskişehir Valiliği'nde protokol imzalandığı bilgisine yer verildi.

        Açıklama görüşleri aktarılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kurumlar arasındaki işbirliği neticesinde hazırlanan projenin oldukça önemli olduğuna değinerek, "Ortaya konulan çalışma ile unutulmaya yüz tutmuş olan motiflerin tekrar canlandırılması, daha da önemlisi kadın hükümlülerimizin meslek edinebilecekleri bir sürecin başlatılması ve aynı zamanda orada rehabilite olmaları oldukça kıymetlidir." değerlendirmesini yaptı.

        Projenin iyileştirme ve meslek edindirme özelliğini vurgulayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise dokuma mesleğinin hükümlülere terapi niteliğinde olacağını dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Kadın hükümlülerimiz dokuma ile attıkları her ilmekte içlerindeki pişmanlıkları, üzüntüleri bu şekilde ifade edeceklerdir. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş Türk motiflerinin bu amaçla ceza infaz kurumundaki tezgahlara yansıması oldukça önem verdiğimiz bir çalışma. Kadın hükümlülerimizin üretime destek vermesi, mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri noktasında yeni işbirliklerine de her zaman hazırız."

        Kadın hükümlülerin unutulmaya yüz tutmuş motifleri tekrar işleyerek geçmişi geleceğe taşıyacaklarını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da hazırlanan projenin alanında örnek teşkil edeceğini kaydederek, "Kadın hükümlülerimiz aracılığıyla kültürümüzün önemli değerlerinin nesilden nesile aktarılmasını oldukça değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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