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        Eskişehir'de 3 sanığın yargılandığı cinayet davasında karar çıktı

        Eskişehir'de 2 yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanık müebbet, bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:58
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        Eskişehir'de 3 sanığın yargılandığı cinayet davasında karar çıktı
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        Eskişehir'de 2 yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 sanık müebbet, bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Benan Birtane ve Görkem Doğan ile Yusuf Doğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Sanık Benan Birtane savunmasında cinayeti itiraf ederek, diğer sanık Yusuf Doğan'ın bir suçu olmadığını öne sürdü.

        Bu olayın kilit isminin kendisi olduğunu iddia eden Birtane, "Görkem ile ikimiz varız. Yusuf bu olayda yoktur. Tutuklandığı için vicdan azabı çekiyorum. Mehmet Yerebakan kaldığımız ormanda bizi sürekli rahatsız ediyordu. Hatta bu nedenle kaldığımız yeri bile değiştirdik. Olay günü de yine yanımıza gelip bizi rahatsız etti. Çok uyardık kendisini ama yine rahatsızlık vermeye devam etti. Yanımıza geldiğinde bize küfür etti. Yemek için kurduğumuz masadan Görkem bıçağı aldı, bıçaklayınca zaten düştü. Ben de gömme olayında vardım. Ancak o zamana kadar en 19 kez uyardık, bizi rahatsız etmemesi için. Ayrıca olaydan dolayı pişman değilim. Bu olay Mehmet Yerebakan'dan kaynaklandı." dedi.

        Görkem Doğan da cinayeti işlediğini söyleyerek şunları kaydetti:

        "Biz ormanda Benan ile birlikte alkol alıyorduk. Bizi yine rahatsız etti. Bana küfür etti. Ben de masadan bıçak alıp bıçakladım. Olay sırasında kendimi kaybettim. Aslında öldürme kastım yoktu, bir anda gelişti. Ölenin ailesi kadar biz de mağdur olduk. Biz de istemedik olayın böyle olmasını ama pişman değilim."

        Yusuf Doğan ise olay yerinde olmadığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben suçsuzum, kimseyi öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Suçsuzum adalete sığınıyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti sanıklardan Benan Birtane ile Görkem Doğan'ı "İştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara iyi hal indirimi uygulamayan heyet, diğer sanık Yusuf Doğan'a olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda, yılbaşı gecesi olan 31 Aralık 2021'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin polislerce yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

        Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra Kutlusak'ın bıçaklandığı bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Yerebakan'ın cesedi, ekiplerce sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

        Sanık Yusuf Doğan da soruşturma kapsamında cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Yerebakan'ın öldürülmesine ilişkin de 3 sanığa ayrı bir dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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