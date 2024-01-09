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        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor

        Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:41
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        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
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        Eskişehir'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 8 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek bölgelerine düşen kar nedeniyle beyaz örtü oluştu.

        Kar yağışı bazı kara yollarının zeminini beyaza bürüdü. Sürücüler araçlarıyla trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

        Belediye ve karayolları ekipleri trafikte yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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