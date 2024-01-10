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        Eskişehir'in iki ilçesinde bugün eğitim öğretime ara verildi

        Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İnönü ilçesinin tamamında, Beylikova'da ise taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:06
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        Eskişehir'in iki ilçesinde bugün eğitim öğretime ara verildi
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        Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İnönü ilçesinin tamamında, Beylikova'da ise taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

        Kar yağışının etkili olduğu İnönü ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

        Öte yandan Beylikova ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların da bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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