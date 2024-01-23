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        Eskişehir'de evinde cesedi bulunan kadının şüpheli ölümü araştırılıyor

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:12
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        Eskişehir'de evinde cesedi bulunan kadının şüpheli ölümü araştırılıyor
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

        Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, dün akşam evlerine geldiklerinde onun salonda hareketsiz yattığını gördü.

        Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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