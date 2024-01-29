Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğine ziyarette bulundu.

        Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneği ziyaretinde Vakıf Başkanı Kamer Ali Durur ile Dernek Başkanı Seydi Battal Sülük ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Ziyarette, Eskişehir'de ihtiyaç duyulan hizmetler ve beklenen hizmetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

        Eskişehir'deki her bir ferdin yaşadığını sıkıntıların çözümü için canla başla çalışılacağını ifade eden Hatipoğlu, "Siz burada vatandaşlara hizmet ediyorsunuz. Aşağıda hem cenaze hem de sağlık ocağı için gelen vatandaşların oluşturduğu kuyruk vardı. Siz, bu bölgede bir güven unsurusunuz, vatandaş size güveniyor ve itimat ediyor. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği'ne 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü verilmesi bizi çok mutlu eder çünkü sonuçta Eskişehir'in bir kazanımıdır. Eskişehir'de hayır hasenat yapan, vatandaşımıza dokunan her kurumun arkasında olmamız lazım. Yerel seçimlerde galip geldikten sonra hangi insan hangi muhatap olursa olsun ayırt etmeksizin hizmetlerimizi yapacağız." dedi.

        Ziyarette, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi
        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi
        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı