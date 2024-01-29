Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğine ziyarette bulundu.

Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneği ziyaretinde Vakıf Başkanı Kamer Ali Durur ile Dernek Başkanı Seydi Battal Sülük ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, Eskişehir'de ihtiyaç duyulan hizmetler ve beklenen hizmetler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Eskişehir'deki her bir ferdin yaşadığını sıkıntıların çözümü için canla başla çalışılacağını ifade eden Hatipoğlu, "Siz burada vatandaşlara hizmet ediyorsunuz. Aşağıda hem cenaze hem de sağlık ocağı için gelen vatandaşların oluşturduğu kuyruk vardı. Siz, bu bölgede bir güven unsurusunuz, vatandaş size güveniyor ve itimat ediyor. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği'ne 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü verilmesi bizi çok mutlu eder çünkü sonuçta Eskişehir'in bir kazanımıdır. Eskişehir'de hayır hasenat yapan, vatandaşımıza dokunan her kurumun arkasında olmamız lazım. Yerel seçimlerde galip geldikten sonra hangi insan hangi muhatap olursa olsun ayırt etmeksizin hizmetlerimizi yapacağız." dedi.

Ziyarette, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp de yer aldı.