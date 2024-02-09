Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Ayrıca 36 şüpheliye de "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Polis, operasyonda 10 bin sentetik ecza, 1 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 321 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcıların tespiti ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 100 personelle operasyon düzenledi.

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