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        Eskişehir Adalet Ormanı'na yeni fidanlar dikildi

        Eskişehir Adalet Ormanı'na, Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:54
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        Eskişehir Adalet Ormanı'na yeni fidanlar dikildi
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        Eskişehir Adalet Ormanı'na, Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildiği bildirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Tepebaşı ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde bulunan alanda kurulan Adalet Ormanı'nda yükümlüler tarafından bakım yapıldığı belirtildi.

        Ormanın, dikilen yeni fidanlarla gelişmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlk fidanları 2019'da dikilen Eskişehir Adalet Ormanı'na, geçen 5 yıllık sürede Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından yaklaşık 30 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Ormana fidan diken ve bakımını gerçekleştiren yükümlüler bu şekilde cezalarını infaz etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, ormanda 400 fidanın daha toprakla buluşturulduğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Orman Haftası ve ilkbaharın gelmesi dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, Eskişehir Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ve yükümlüler Adalet Ormanı'nda bir araya gelerek 400 fidan dikimi gerçekleştirdi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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