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        Eskişehir'de jandarma ve polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi

        Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:36
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        Eskişehir'de jandarma ve polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi
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        Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart-3 Nisan'da "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" ihlalleriyle mücadele kapsamında 4 olaya müdahale edildi.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, yarı otomatik 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği şarjörü, 6 tabanca fişeği, 18 av tüfeği kartuşu ve 10 tabanca boş kovanı ele geçirildi.

        Haklarında 9 bin166 lira idari para cezası uygulanan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirilerek, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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