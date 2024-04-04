Eskişehir'de jandarma ve polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi
Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde 16 silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca 28 Mart-3 Nisan'da "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" ihlalleriyle mücadele kapsamında 4 olaya müdahale edildi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, yarı otomatik 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği şarjörü, 6 tabanca fişeği, 18 av tüfeği kartuşu ve 10 tabanca boş kovanı ele geçirildi.
Haklarında 9 bin166 lira idari para cezası uygulanan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aynı dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 16 fişek, 2 bıçak, 4 kasatura ve 3 kılıç ele geçirilerek, 11 şüpheliye işlem yapıldı.
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