Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Daha önce Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen Mustafa O, polis ekiplerince oğlunun avukatlık ofisine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl genelinde çalışma yürüten ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa O'nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığını belirledi.

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