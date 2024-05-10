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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:28
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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
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        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aranan kişilere yönelik özel ekip oluşturuldu.

        İl genelinde çalışma yürüten ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa O'nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığını belirledi.

        Daha önce Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen Mustafa O, polis ekiplerince oğlunun avukatlık ofisine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Büroda küçük bir odada yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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