Eskişehir'de 2024 yılı sulama sezonu başladı

Eskişehir'de 2024 yılı sulama sezonunun başladığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sulama sezonunda il genelinde toplam 448 bin dekar tarım alanının sulanacağını bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım alanlarındaki sulama ile 2024 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine 3,25 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Çiftçilere bol ve bereketli sulama sezonu dileyen Balta, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurguladı.

Sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten Balta, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadesini kullandı.