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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:57
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Hacıalibey Mahallesi Çelikel Sokak'ta karşılaşan, aralarında alacak verecek meselesinde husumet bulunan M.Ç. ile Ahmet A. tartışmaya başladı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, tabancayla Ahmet A'yı sol bacağından yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.

        Yaralı Ahmet A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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