Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

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