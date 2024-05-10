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        Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:51
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        Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

        Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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