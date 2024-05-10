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        FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosundaki odada saklanırken yakalandı

        ESKİŞEHİR'de, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosunda saklandığı odada yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:25
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        FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosundaki odada saklanırken yakalandı
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        ESKİŞEHİR’de, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosunda saklandığı odada yakalanarak gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü M.O.’nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi. M.O., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, büro içerisindeki küçük bir odada yakalanarak gözaltına alındı.

        M.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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