Eskişehir'de iki tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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