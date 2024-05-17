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        Eskişehir'de iki tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 23:38 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:38
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        Eskişehir'de iki tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de iki tır ile Büyükşehir Belediyesine ait otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Selami B. idaresindeki 50 ABZ 200 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde İ.Y.T. idaresindeki 26 EBB 108 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs de yol kenarında park halindeki 33 AUL 295 plakalı tıra çarparak devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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