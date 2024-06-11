Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tarih öğretmenliği yaptığı meslek lisesindeki atölyede öğrencileriyle terziliği öğreniyor

        Eskişehir'de görev yaptığı meslek lisesinin tasarım atölyesinde dikiş öğrenen 28 yıllık tarih öğretmeni Canan Özgün, emekliliğinde terzi ustası olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarih öğretmenliği yaptığı meslek lisesindeki atölyede öğrencileriyle terziliği öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de görev yaptığı meslek lisesinin tasarım atölyesinde dikiş öğrenen 28 yıllık tarih öğretmeni Canan Özgün, emekliliğinde terzi ustası olmayı hedefliyor.

        Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 6 senedir tarih öğretmenliği yapan Özgün, 3 yıl önce meslektaşlarının teşvikiyle ders saatleri sonrası tasarım atölyesinde zaman geçirmeye başladı.

        Haftada bir saat çalıştığı atölyede becerisini geliştiren, overlok makinesi kullanmayı da öğrenen Özgün, emekliliğinde sırasıyla kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerini almayı amaçlıyor.

        Canan Özgün, AA muhabirine, gün içinde eğitim verdiği gençlerle okul sonrası bir araya gelerek atölyede çalıştıklarını söyledi.

        Şu ana kadar en çok ceket cebi dikmekte zorlandığını belirten Özgün, "Kötü olduğunda öğrencilerim bana 'Olmamış hocam, tekrar dikin.' diyorlar. Başka şekilde ilerlemek çok zor olurdu. Ortada somut bir şey olduğu için yapamadığımda öğrencilerin fikirlerinden anlıyorum, onlar bana gösteriyorlar. Tabii onlar da benden öğreniyor." diye konuştu.

        Tarihçi olmasından dolayı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin kostümlerini de dikmeye çalıştığını anlatan Özgün, bu işin stresi azaltıcı özelliğinin bulunduğunu dile getirdi.

        Özgün, kızı için diktiği etek, tişört gibi giysilerin onun arkadaşları tarafından hazır ürün zannedildiğini, bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

        Atölyede eğitim gören Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ekin Su Arslan da öğretmenleriyle beraber üretmenin kendileri için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

        Özgün'ün kendilerine tarih derslerinde ayrı, atölyede ayrı şeyler kattığına işaret eden Arslan, "Tarih derslerinde daha çok konuya odaklandığımız için ders odaklı oluyoruz ancak atölyede daha sıcak ve samimi bir ortam yakalıyoruz. Hem o bize öğretiyor hem biz ona öğretiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de evinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
        Eskişehir'de evinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
        TÜBİTAK destekli Medikal Animasyon dersi dönem sonu programı gerçekleştiril...
        TÜBİTAK destekli Medikal Animasyon dersi dönem sonu programı gerçekleştiril...
        Destici: Kayyum atamaları anayasa ve hukuka uygun
        Destici: Kayyum atamaları anayasa ve hukuka uygun
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu:
        Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi AÜ Öğrenci Merkezi'nde ger...
        Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi AÜ Öğrenci Merkezi'nde ger...
        Dumlupınar İlkokulu kız basketbol takımı şampiyon oldu
        Dumlupınar İlkokulu kız basketbol takımı şampiyon oldu