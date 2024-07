Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ESOGÜ'de TDV Yayınları Satış Ofisi açılış töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi, bu anlayışa destek olmak için açılmıştır." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde İlahiyat Fakültesi karşısında oluşturulan Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Satış Ofisi açılış töreninde konuşan Erbaş, kitabın, medeniyetlerinin en önemli unsurlarından birincisi olduğunu söyledi.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'i kitap diye tanıttığını ve Bakara Suresi'nin başında "kitap" diye bahsedildiğini kaydeden Erbaş, "Şekle şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayet kaynağıdır, diyor. 'Hidayet bir rehberdir' diyor. Sonra hemen ikinci sure olan Al-i İmran Suresi'nde yine kitabın indirildiğinden bahsediyor. İbrahim Suresi'nde, Peygamber Efendimize hitaben 'Rabb'imiz kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik', buyuruyor. Pek çok yerde Kur'an-ı Kerim'den 'kitap' diye bahsediliyor. Onun için bizim medeniyetimiz, kitap medeniyeti." diye konuştu.

Tarihe bakıldığında ecdadın bilim alanında matematikten fiziğe, kimyadan astronomiye, tıptan biyolojiye, her alanda çok büyük eserler verdiğine dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak açmış olduğumuz kitapevlerinde buna önem verdiklerini vurgulayan Erbaş, "Gençlerimiz daha çok okusun. Öğrencilerimiz daha çok okusunlar. Bir söz var, 'Bütün kitaplar, Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için okunur.' Eğer bu niyetle okunursa kitap okuduğumuz andan itibaren nafile ibadet yapmış oluruz. Her zaman söylüyoruz, bizim ilimler tasnifimizde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yok. Bütün ilimler, bütün bilimler bizim için dini ilimdir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, ilahiyat alanı. İlahiyat bilimleri ne kadar dini ise mühendislik bilimleri de o kadar dinidir. Tıpla, tarihle ilgili diğer ilimler hepsi bizim için dini ilimdir. Bunu her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, her alanda uzmanların yetişmesi gerektiğini dile getirerek "En iyi olmamız lazım, en iyi olmayı bizim dinimiz tavsiye ediyor hatta emrediyor. Allah ölümü de hayatı da yaratandır. Hanginiz en güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratmıştır. O zaman bizim medeniyetimiz, bizim milletimizin çocukları, gençleri, hocaları her zaman en iyiyi, en güzeli yapmak için o mücadelenin içerisinde olacağız. Onun için de okumak, yazmak gerekiyor. Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi bu anlayışa destek olmak için açılmıştır. Ülkemizin her yerinde buna gayret ediyoruz." dedi.