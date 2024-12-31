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        Eskişehir Valisi Aksoy: "2024 yılında Eskişehir Türkiye'nin ilklerine imza attı"

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılında Eskişehir'in Türkiye'nin ilklerine imza attığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:33
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        Eskişehir Valisi Aksoy: "2024 yılında Eskişehir Türkiye'nin ilklerine imza attı"
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılında Eskişehir'in Türkiye'nin ilklerine imza attığını bildirdi.

        Vali Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

        "2024 yılında Eskişehir Türkiye'nin ilklerine imza attı." ifadelerini kullanan Aksoy, şunları kaydetti:

        "İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi ile ilk uçak motoru Eskişehir'in gururu oldu. Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000, ilk yerli ve milli uçak motoru TF6000 yeni yüzyılımıza şehrimizin ilk armağanları olmuştur. Bu ilklerde emeği geçen herkesi kutluyorum."

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