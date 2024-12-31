Eskişehir Valisi Aksoy: "2024 yılında Eskişehir Türkiye'nin ilklerine imza attı"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılında Eskişehir'in Türkiye'nin ilklerine imza attığını bildirdi.

Vali Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

"2024 yılında Eskişehir Türkiye'nin ilklerine imza attı." ifadelerini kullanan Aksoy, şunları kaydetti: