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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin yıllardır biriken temel sorunlarının mevcut belediye başkanlarının vizyon ve dinamizm eksikliği nedeniyle çözüm beklediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:48
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin yıllardır biriken temel sorunlarının mevcut belediye başkanlarının vizyon ve dinamizm eksikliği nedeniyle çözüm beklediğini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her zaman daha iyisini hak eden bir şehir olduğuna değinerek, yerel seçimlerin ardından geçen sürede mevcut belediye yönetimlerinin şehrin sorunlarına yeterince çözüm üretemediğini ifade etti.

        Yerel yönetimlerin performansına dair değerlendirmelerde bulunan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Yılmaz Büyükerşen'in vesayetinden kurtulamayan ve kendi ekibini dahi oluşturamayan Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in köklü ve hayati sorunlarını çözmek yerine belde seviyesindeki projelerle vakit kaybetmektedir. Bu durum, şehrimizin çözüm odaklı ve büyük projelere olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Büyükşehir hayaline ulaşamayan ve artık genel siyasete yönelmiş Kazım Kurt'tan, Odunpazarı için yeni bir beklenti oluşturması mümkün görünmüyor. Tepebaşı'ndaki uzun süreli görevinden sıkılmış, Büyükşehir hedefini kaybetmiş bir Ahmet Ataç, hedefsizlik içinde bir dönem geçiriyor. Yaşı da göz önüne alındığında, bu dönemin emeklilik tadında olacağı anlaşılıyor."

        Albayrak, şehrin çözüm bekleyen pek çok sorununun, mevcut yönetimlerin vizyon ve dinamizm eksikliği nedeniyle yıllardır birikmiş olduğunu aktararak, AK Parti'nin bu sorunları çözmek için her zamankinden daha kararlı olduğuna dikkati çekti.

        AK Parti'nin çözüm odaklı projeleri ve hizmet siyaseti anlayışıyla Eskişehir'i modern, yaşanabilir bir şehir haline getireceğini vurgulayan Albayrak, "2025 yılında, hizmet siyasetimizle halkımızın her daim yanında olmaya, Eskişehir'e umut ve icraat getirmeye devam edeceğiz. Eskişehir’in geleceği için AK Parti var. Çünkü biz, bu şehri seviyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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