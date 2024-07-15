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        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'yı ziyaret etti

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:46
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        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'yı ziyaret etti
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        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti.

        İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Albayrak, "TOKİ Depreme dayanıklı konutları Beylikova İlçemizde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Albayrak, ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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