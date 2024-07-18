Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Han ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Eskişehir'in Han ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Gökçekuyu ile Kayı mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'te ihbarda bulundu.
Bölgeye orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 500 dekar ekili arazi zarar gördü.
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