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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Han ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:50
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        Eskişehir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Han ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Gökçekuyu ile Kayı mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'te ihbarda bulundu.

        Bölgeye orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 500 dekar ekili arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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