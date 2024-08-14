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        Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:05
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        Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Halman Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel seferini yapan tramvay seferleri durdu.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından tramvay seferlerinin normale dönmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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